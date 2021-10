L'uomo è rimasto ferito anche ad una spalla

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito nel corso di una sparatoria avvenuta questa mattina in via della Costituzione a Buccinasco, provincia di Milano. L’uomo è stato trasportato in codice rosso nell’ospedale di Rozzano. Ha riportato ferite da armi da fuoco alla testa, al volto e a una spalla. Quando i soccorsi sanitari sono intervenuti, l’uomo era in arresto cardiocircolatorio. La vittima, S. P. classe 1961, è un pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, si trovava agli arresti domiciliari con permesso di uscita dalle 10:00 alle 12:00. Quando è stato ferito, era in bicicletta ed è stato raggiungo da alcuni proiettili esplosi verosimilmente da ignoti a bordo di moto-scooter. Portato in codice rosso all’ ospedale Humanitas di Rozzano, è morot poco dopo.

Rilievi e accertamenti in corso da personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano

