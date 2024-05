La manifestazione contro il decreto Lupi che impedisce di attribuire la residenza a chi si trova in uno spazio occupato

Un gruppo di attivisti, legati allo spazio occupato Spin Time di Roma, questa mattina ha piantato delle tende di fronte alla sede del primo municipio per protestare contro il decreto Lupi che impedisce di attribuire la residenza a chi si trova in uno spazio occupato. Sono 70 le famiglie interessate e l’intenzione è quella di rimanere ad oltranza fino a che l’amministrazione “non sblocca la situazione”. “Oggi siamo qui a seguito della carovana della ‘Bella lotta’, percorso di mobilitazione che vuole mettere insieme realtà sociali stanche di una città che esclude”, ha detto un ragazzo in protesta.

“E’ un percorso nato in seguito alla minaccia di sgombero di Spin Time dove vivono circa 400 persone. La tappa di oggi è dedicata alle residenze negate. In applicazione del decreto Lupi infatti queste persone non possono avere una residenza in quanto occupanti. Nonostante le deroghe ci siano, queste persone vengono mantenute all’interno di un limbo burocratico dal quale non si riesce ad uscire. Non avere la residenza significa non avere accesso alle priorità fondamentali. ‘Bella Lotta’ è una invito ad immaginarsi un’altra città. L’intenzione è quella di rimanere qui finché non si sblocca la situazione”.

