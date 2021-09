Il piccolo 'rapito' dal nonno materno e portato in Israele

La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a seguito della denuncia effettuata stanotte da parte della zia di Eitan, Aya Biran. Ieri il piccolo, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, non è tornato a casa a Pavia dopo essere stato per una giornata con il nonno materno Shmuel Peleg. Lo hanno confermato i due legali che seguono la zia paterna AyaBiran, l’avvocato Armando Simbari, e la nuova protutrice di Eitan, l’avvocatessa Barbara Bertoni.

Il piccolo Eitan Biran, 6 anni, sarebbe stato rapito dal nonno e portato in Israele. Shmuel Peleg avrebbe mandato un messaggio alla zia paterna dicendole che “Eitan è tornato a casa”.

