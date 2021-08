La Guardasigilli Cartabia alle commemorazioni: "Processo non è a rischio, famiglie avranno giustizia"

(LaPresse) Al via a Genova la cerimonia di commemorazione delle 43 vittime del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. Si tiene all’interno della Radura della Memoria dove si sono riunite le autorità locali, dal sindaco di Genova Marco Bucci al Presidente della Regione Giovanni Toti e quelle nazionali in rappresentanza del governo ci sono i ministri Enrico Giovannini e Marta Cartabia. Dopo gli interventi sul palco, allestito nell’area attigua a via Fillak, si terrà la deposizione delle corone di fiori tra cui quelle della presidenza della Repubblica e del Consiglio, e infine alle 11,36 il minuto di silenzio per le vittime.

La cerimonia in diretta

La ministra Cartabia: “Il processo non è a rischio”

“Il processo per il Ponte Morandi non corre alcun rischio”. Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia, che oggi è a Genova per il terzo anniversario del crollo del ponte, sul Secolo XIX. “A proposito del dibattito sulla riforma del processo penale approvata alla Camera, ho ricevuto le legittime preoccupazioni dei familiari delle vittime”, spiega la Guardasigilli. “Ebbene, occorre ribadire con chiarezza che non c’è mai stato – ripeto, non c’è mai stato – alcun rischio per il processo sul crollo del Ponte. Non potrei essere qui, non potrei guardare negli occhi chi sta patendo un così profondo dolore se non potessi confutare con certezza le voci che sono state motivo di preoccupazione”. E ancora: I familiari delle 43 vittime, Genova e tutta l’Italia hanno bisogno di una parola di giustizia sul crollo del ponte. E noi abbiamo il dovere di garantirlo”. E conclude: “Fare giustizia significa anche assicurare l’accertamento dei fatti e delle responsabilità in un tempo ragionevole. Questo deve valere per ogni processo, a cominciare da quello per il crollo del ponte”.

Venerdì fiaccolate a Genova in ricordo delle 43 vittime

Lacrime e palloncini bianchi liberati in cielo accanto al Ponte delle Ratelle, poco dopo la scopertura della nuova targa che indica ‘Passerella 14 agosto 2018, in memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi’. Sono terminate sulle sponde del Polcevera, poco sotto il nuovo viadotto San Giorgio di Genova, le tre fiaccolate partite venerdì sera in memoria delle vittime del disastro del 2018. Alla commemorazione ha preso parte anche un gruppo di familiari tra cui Egle Possetti, portavoce del Comitato in memoria delle vittime del Ponte, e la mamma di Mirko Vicini, l’ultima vittima ritrovata sotto le macerie. Dopo gli interventi del vicesindaco e dei presidenti dei municipi, un gruppo di rappresentanti delle pubbliche assistenze della zona, che hanno partecipato ai soccorsi nel 2018, ha liberato in cielo 43 palloncini bianchi dedicando il gesto al ricordo di chi nella tragedia di Genova ha perso la vita.

Ponte Genova, Toti: “Su costituzione parte civile occorre non fare polemica”

“Sulla costituzione di parte civile, che è anche un fatto tecnico, occorre non fare polemica. Di sicuro non seguiremo i consigli di chi ha promesso invano cose che non sono successe, ma ci muoveremo ascoltando i nostri avvocati per dare il massimo ritorno e il massimo risarcimento a questo territorio”. Lo ha affermato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina margine delle celebrazioni in occasione della commemorazione dei 3 anni dal crollo del viadotto Morandi a Genova.

“Chi alimenta il tema della costituzione di parte civile – ha aggiunto- è la stessa parte che girava in lungo e in largo la Liguria dicendo che si potevano ritirare a costo zero le concessioni di autostrade. Sì e visto com’è finita. La costituzione di parte civile avverrà quando entreremo nella fase dibattimentale del processo, che è ancora nella fase istruttoria, quindi tra molti e molti mesi. La fede dibattimentale non comincerà prima della prossima primavera”.

Ponte Genova, Salvini: “Pretendiamo giustizia per le 43 vittime”

“Tre anni fa una tragedia colpì Genova e l’Italia intera: 43 persone persero la vita in seguito al crollo del Ponte Morandi. Noi non dimentichiamo. Un pensiero a chi non c’è più e alle famiglie distrutte dal dolore. Pretendiamo giustizia per loro”. Così, su Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini.

Tre anni fa una tragedia colpì Genova e l’Italia intera: 43 persone persero la vita in seguito al crollo del Ponte Morandi. Noi non dimentichiamo. Un pensiero a chi non c’è più e alle famiglie distrutte dal dolore. Pretendiamo giustizia per loro. pic.twitter.com/SUFG4Zri5B — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 14, 2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata