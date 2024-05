Luigi Manzoni in conferenza stampa all'indomani dell'evento sismico che ha coinvolto la zona

“Vi do i numeri che ho rappresentato poco fa alla Protezione Civile Nazionale. Allo stato attuale, ma sono in aumento, abbiamo 350 segnalazioni, 102 sopralluoghi effettuati, 37 tecnici impegnati, 18 fabbricati sgomberati ad ora, alloggiate al Palatrincone circa 80 persone, allestite 5 aree di attesa e i nuclei familiari sgomberati ad ora sono 39. Come ben sapete è stato evacuato il carcere di Pozzuoli”. Queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, nel corso di una conferenza stampa all’indomani dell’evento sismico che ha coinvolto i Campi Flegrei.

