Così l'ex segretario di Rifondazione comunista rende omaggio all'amico e collega

(LaPresse) C’era anche Fausto Bertinotti ai funerali di Guglielmo Epifani, morto lunedì a 71 anni, a Roma. “Una morte così improvvisa è un colpo. Colpisce anche la giovane età, un uomo nel pieno delle sue facoltà intellettuali, nella sua presenza politica nel Paese. Una perdita dolorosa per chi come me ha vissuto una vita in Cgil. Resta un uomo della Cgil e così io sento la sua perdita”, ha detto l’ex segretario di Rifondazione comunista intervenuto alle esequie nella parrocchia di San Roberto Bellarmino ai Parioli, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata