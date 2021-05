Nuova tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato

L'incidente nel bergamasco. La vittima con altri colleghi stava lavorando alla costruzione di alcune villette

Nuova tragedia sul lavoro, questa volta a Pagazzano, nel Bergamasco dove un operaio di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere. L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10. La vittima stava movimentando una lastra di cemento con una gru quando questa si è staccata e lo ha schiacciato contro un muro. Per l’uomo, che con altri colleghi stava lavorando alla costruzione di alcune villette, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Treviglio (Bergamo) indagano sulle cause dell’incidente.

