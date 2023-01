In discesa anche il tasso di occupazione in terapia intensiva da parte dei malati di Coronavirus, passato dal 3,1% al 2,3%

Il monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e minstero della Salute evidenza un ulteriore indebolimento della circolazione del Covid in Italia. Scende l’incidenza dei casi da 143 a 88 ogni 100mila abitanti e diminusce l’Rt , pari a 0,89, rispetto allo 0,91 dei 7 giorni precedenti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva da parte dei malati di Covid è in calo al 2,3% rispetto al 3,1% precedente. Nessuna Regione e provincia autonoma è classificata a rischio alto per l’evoluzione dei casi di Covid e per l’impatto sulle strutture sanitarie.

