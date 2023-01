Milano, 20 gen. (LaPresse) – Calano i dati dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio) vs il 3,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio) vs il 10,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata