Secondo l'agenzia del farmaco europea a causa di Omicron ci sarà un aumento dei casi nelle prossime settimane

Allarme dell’Ema per una nuova ondata di Covid. “Una nuova ondata di Covid è attesa nelle prossime settimane a causa di nuove sottovarianti di Omicron”. Lo ha annunciato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell’Ema (Agenzia europea dei medicinali. “La pandemia non è ancora finita”, ha aggiunto durante la conferenza stampa periodica sulla situazione pandemica in Europa, “con l’autunno si è registrato un generale aumento di ospedalizzazioni e infezioni”, “invitiamo i cittadini a vaccinarsi subito, soprattutto se la loro situazione di salute li espone a un rischio più elevato di sintomi gravi”.

Nuovi vaccini adattati

“Le revisioni dell’Ema sono ancora in corso per due vaccini contro il Covid adattati alle nuove varianti”. La rende noto la stessa Agenzia europea dei medicinali. “Per il vaccino Sanofi”, si legge in un tweet, “si prospetta una possibile conclusione a novembre. Mentre per il vaccino Hypra la revisione potrebbe concludersi nelle prossime settimane”.

Vaccini sui bambini

“La decisione sulla vaccinazione dei bambini spetta agli Stati membri dell’Unione europea”. Lo ha detto il responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), Marco Cavaleri. “L’Ema raccomanda di vaccinare soprattutto i bambini piccoli con patologie per proteggerli dal ricovero in ospedale e dalla morte”, ha precisato Cavaleri.

