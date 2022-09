Lo ha detto il responsabile per la strategia dei vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri, durante una conferenza stampa

Pepararsi ad una nuova ondata di contagi Covid: questo il messaggio lanciato dall’Ema secondo cui i dati raccolti dall’Ecdc “hanno mostrato che nelle ultime settimane c’è stata una diminuzione del numero di casi e decessi causati da Covid-19 in Europa. Tuttavia, con l’avvicinarsi dell’autunno, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di contagi in linea con la tendenza mostrata dal virus negli ultimi due anni”, ha detto il responsabile per la strategia dei vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, durante una conferenza stampa.

La discesa dei casi e dell’incidenza era stata registrata anche dall’Istituto Superiore della Sanità nel report settimanale del 16 settembre scorso.

Omicron BA.5 è ancora il virus dominante in circolazione in Europa ma dobbiamo sempre stare attenti ad altre varianti. Ad esempio, la BA 4.6. Si sta diffondendo velocemente negli Stati Uniti ed è stata rilevata in Europa. Ma c’è anche la BA 2.75 che è stata considerata di preoccupazione dall’Ecdc”.

A ottobre valutazione Pfizer e Moderna per under 5 anni

Nel frattempo, sul fronte vaccini, l’Agenzia europea del farmaco ha confermato di aver “approvato i booster di Pfizer per l’uso nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Per Pfizer e Moderna vengono ora presentati i dati a supporto dell’approvazione per la vaccinazione primaria di età compresa tra 6 mesi e 4-5 anni. La revisione potrebbe essere completata entro ottobre“.

