Il governo cinese continua con la politica "Zero Covid"

Il governo cinese ha deciso di imporre nuovamente il lockdown in diverse città e province del Paese per contrastare il nuovo incremento di casi di Coronavirus. Si tratta della “strategia zero Covid” voluta da Pechino sin dall’inizio della pandemia. Per mantenere l’ordine e disincentivare i cittadini a violare le restrizioni stanno venendo utilizzati migliaia di droni che girano tra i palazzi e ricordano agli abitanti gli ordini da seguire. “Questa comunità è completamente in lockdown da ora! State nelle vostre camere”, spiega un drone a Wuxi, mentre nella provincia di Heinan un altro tuona: “Rimanete nelle vostre camere a meno che non dobbiate fare il vostro test Covid. Non uscite per altri motivi altrimenti vi arrestiamo”.

