Sessantuno persone arrivate dal Sudafrica venerdì mattina all’aeroporto Schipol di Amsterdam, in Olanda, sono risultate positive al Covid. Lo riportano i media locali citando il servizio sanitario olandese. Si tratta dei passeggeri di due voli Klm, a bordo dei quali c’era un totale di 600 persone. Stando a quanto riportato dai media, non è ancora chiaro se si tratti di variante Omicron.

Intanto anche in Germania un sospetto caso di variante Omicron del coronavirus è stato rintracciato. “La scorsa notte sono state trovate diverse mutazioni tipiche di Omicron in un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica”, ha twittato il ministro per gli Affari sociali e l’integrazione dello stato occidentale dell’Assia, Kai Klose, avvertendo che la variante Omicron è “molto probabilmente già arrivata” nel paese. Il sequenziamento completo della variante non è stato ancora effettuato, ma il ministro ha riferito che le autorità sanitarie avevano un “sospetto elevato” che la persona avesse contratto la nuova variante. Se confermato, si tratterebbe del primo caso di variante Omicron in Germania. Il viaggiatore è stato isolato in casa.

