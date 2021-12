Nel Paese da ora restrizioni solo per i non vaccinati

(LaPresse) In Austria sono state rimosse le restrizoni anti-Covid imposte tre settimane fa per arginare la recrudescenza della pandemia. Hanno riaperto teatri e musei e, in alcune regioni, anche bar e ristoranti, mentre da lunedì si rialzano anche le serrande dei negozi. Resta la chisusura alle 23 per i locali pubblici e l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e nei neogzi. Rimangoo però in vigore restrizioni per i non vaccinati, che sostanzialmente sono allontanati dalla vita pubblica.

