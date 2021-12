Vienna (Austria), 12 dic. (LaPresse/AP) – L’Austria ha posto fine al lockdown solo per le persone vaccinate in gran parte del Paese, tre settimane dopo aver reimposto la stretta per combattere l’ondata crescente di infezioni da coronavirus. Le persone non vaccinate rimarranno invece soggette alle restrizioni e potranno uscire solo per fare la spesa, andare dal medico o fare esercizio fisico.

