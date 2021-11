Salgono ancora i contagi (ieri erano 10.047), in aumento anche ricoveri, terapie intensive e tasso di positività che sale al 2,2%

Salgono i numeri della pandemia in Italia. Sono 12.448 i nuovi casi di covid nel nostro Paese nelle ultime 24 ore e 85 i morti nelle ultime 24 ore. Dati in crescita rispetto a ieri quando il bollettino del ministero della Salute attestava 10.047 nuovi contagi e 83 morti. In salita anche il tasso di positività passato dall’1,4% al 2,2% di oggi su 562.505 tamponi processati.

Aumentano anche le ospedalizzazioni con le terapie intensive che hanno registrato 49 nuovi ingressi per un incremento di 13 unità, considerando il saldo tra ingressi e uscite, e un totale di 573 pazienti ricoverati in rianimazione. In aumento anche i ricoveri in reparto (+32) a 4.629 in totale.

