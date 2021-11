Aumentano terapie intensive e ricoveri

Sono 10.047 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 689.280 tamponi processati. 83 i morti. Il tasso di positività è all’1,5%, in calo rispetto al 2,4% di domenica. I guariti sono 6.965. Sono 11 in più gli ingressi in terapia intensiva. 90 in più i ricoveri nei reparti ordinari Covid.

