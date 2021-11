Meno di 200 persone in piazza contro la certificazione verde

(LaPresse) Meno di 200 persone si sono presentate a Gorizia per il corteo no green pass, anche se erano attesi rinforzi da Trieste. “Blocchiamo l’economia, a Natale niente compere, solo il minimo indispensabile” dice un manifestante con la pettorina al megafono. “Draghi a casa” urlano altri manifestanti, per poi scandire il coro ‘La gente come noi non molla mai’.

