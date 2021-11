A Milano c'è anche Robert Kennedy Jr., figlio di Bob Kennedy

E’ iniziato il 17esimo sabato consecutivo di proteste No Green Pass – che si preannuncia turbolento – a Milano sono stati indagati e perquisiti quattro manifestanti. In diverse occasioni avevano insultato – e perfino minacciato con il gesto dello “sgozzamento” – il giornalista del Tg5, Enrico Fedocci, e il cronista di Ansa e FanPage, Salvatore Garzillo. I carabinieri hanno sequestrato pc, telefoni e tablet dei No Green Pass, habitué dei cortei. A casa di uno di loro, poi, hanno trovato gli abiti e la coppola che indossava il giorno in cui ha aggredito i giornalisti. I 4 indagati, però, potrebbero essere solo al punta dell’iceberg. Dalle indagini è emerso che tra i contrari al passaporto vaccinale si era diffusa l’abitudine di filmare e fotografare cronisti, fotografi e cameraman che per lavoro andavano in corteo. Immagini che poi finivano sui canali Telegram del movimento e fungevano da ‘foto segnaletiche’. I manifestanti, infatti, pianificavano azioni violente contro i giornalisti, da mettere in atto al di fuori delle manifestazioni. Una deriva pericolosa, che è finita sotto al lente degli investigatori e del pool antiterrorismo della Procura di Milano, alla vigilia di un nuovo sabato ‘caldo’. Oggi, infatti, entrano in vigore i divieti del Viminale di organizzare cortei in aree urbane sensibili, come centri storici e vie dello shopping e impongono a tutti i partecipanti a manifestazioni di piazza l’obbligo del Green Pass. In questi giorni si sono riuniti i Comitati per l’Ordine e la Sicurezza in tutte le città dove andranno in scena le manifestazioni, tra cui Milano, Torino, Trieste, Genova. E ancora: Roma, Cagliari, Gorizia, Bologna e Firenze. E nelle stesse ore, sul fronte opposto, i comitati No Green Pass hanno elaborato strategie per l’ennesimo week-end di mobilitazioni. Poco si sa, tuttavia, della piega che prenderanno le piazze.

Milano

A Milano, sabato sono previste due diverse mobilitazioni. A partire dalle 15 all’Arco della Pace Robert Kennedy Jr., figlio di Bob Kennedy e noto per le sue posizioni No Vax, sarà protagonista di un presidio. Alle 16.30, poi, i No Green Pass si sono dati appuntamento in piazza Fontana. Non si sa ancora se partirà un corteo che, che in ogni caso non potrà passare per piazza Duomo.

Trieste

A Trieste, da cui è partita la scintilla No Green Pass, è ancora vietato l’accesso a piazza dell’Unità nel tentativo di contenere i contagi di Covid, saliti alle stelle dopo le scorse settimane di proteste. A Gorizia ci sarà un corteo ma potrà sfilare solo per 200 metri, dalla stazione ferroviaria fino al parco della Rimembranza. A Padova il sindaco ha firmato un’ordinanza per obbligare i partecipanti ai cortei a indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

Torino

A Torino i manifestanti puntano ad arrivare nella centralissima Piazza Castello e a Genova i No Green pass preannunciano un corteo, nonostante i divieti. A Roma saranno interdette piazza del Popolo e le altre aree del centro storico vicine ai palazzi delle istituzioni. A concludere il week end di mobilitazioni, domenica a Firenze andrà in scena una protesta di sole donne del movimento ‘Venere Vincerà’, che partità alle 14 da piazzale Michelangelo. A promuoverla è stata la vicequestore (ora sospesa), Nunzia Alessandra Schilirò.

