La ministra: "Viviamo tempi eccezionali e dobbiamo accettare piccoli sacrifici"

(LaPresse) – “Green pass? Abbiamo un Consiglio dei ministri domani quindi attendo di vedere quali saranno le decisioni che collegialmente verranno prese. Credo che il Green pass non sia una camicia di forza ma sia uno strumento di libertà che consenta agli italiani di svolgere in sicurezza attività che oggi o non si possono svolgere o possono svolgersi ad altissimo rischio”. Così la ministra del Sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna, a margine di un evento a Napoli. “Non viviamo tempi normali viviamo tempi eccezionali e dobbiamo quindi anche accettare dei piccoli sacrifici che possono consentirci il pieno esercizio delle nostre libertà” conclude Carfagna.

