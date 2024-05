Il leader di Azione: "Stia attento, rischia di montare un grande macello"

Carlo Calenda si schiera contro il Superbonus. “Io sono il più grande avversario del Superbonus, non l’ho mai votato e ho sempre chiesto di chiuderlo, ma c’è un punto: quel tipo di provvedimento retroattivo non funziona”, ha detto il leader di Azione nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Lo provammo a fare noi con gli incentivi alle rinnovabili e non funzionò, ci prendemmo un sacco di cause. Il mio consiglio a Giorgetti è: stia attento, rischia di montare un grande macello per una cosa che poi o non riesce o dà gettito limitatissimo”.

Calenda poi ha presentato una nuova iniziativa politica. “Oggi presentiamo un disegno di legge delega che rende impossibile per un’azienda che è destinataria di finanziamenti pubblici diretti, di concessioni o di appalti di finanziare la politica. Perché oggi questo è del tutto legale e del tutto sbagliato. Noi lo applichiamo in Azione come codice di condotta, non accettiamo questi finanziamenti. Va fatta una norma”, ha affermato. “Manderò questa proposta a tutti i segretari di partito, anche a Meloni, per rispondere a quella che è un’esigenza che riguarda il conflitto d’interessi, che va regolato”.

