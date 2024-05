Il leader del M5S: "Bisogna essere chiari e non parlare più del costo ma dell’investimento"

Giuseppe Conte critica il governo in merito al Superbonus. “Questo dimostra che è un governo non responsabile, perché fanno delle clamorose accuse in pubblico, poi invece all’interno della stessa maggioranza c’è un atteggiamento ben diverso e assolutamente non univoco”, ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle a margine di un evento organizzato da Confcommercio a Roma.

“Se fosse il disastro che Giorgetti sostiene, lui sarebbe il primo responsabile, perché sono tre anni che lo sta governando. Sul Superbonus bisogna essere chiari, non dire più fandonie e sciocchezze e non parlare più del costo, ma dell’investimento”, ha aggiunto. “Tajani su questo è il più coerente, perché lo hanno sempre sostenuto, ma lo hanno sostenuto anche tutti gli esponenti a partire dalla stessa Meloni. Questo voltafaccia indegno”.

