Il vicepremier: "La norma non sia retroattiva"

Il vicepremier Antonio Tajani parla delle divisioni lla maggioranza tra Forza Italia e il ministro dell’economia Giorgetti sugli emendamenti al Superbonus e sulla sugar tax. “Sulla scelta a proposito della strategia sul Superbonus c’è l’unanimità all’interno del governo. Qui parliamo di un aspetto particolare, su una norma che si cambia rispetto a quella già decisa da questo governo”, ha detto Tajani a margine della serie di incontri organizzata da Confcommercio in vista delle prossime elezioni europee.

“Io posso anche essere d’accordo sulla sostanza, purché non sia una norma retroattiva”, ribadisce il vicepremier, che sottolinea come “la retroattività è una scelta che va contro la nostra civiltà giuridica”.“Sulla sugar tax c’è un impegno preso dal parlamento con il sostegno del governo a non applicarla nei prossimi due anni”, è il commento del ministro degli esteri sulla seconda questione, che infine commenta:“Questo non ha nulla a che vedere con l’azione del governo” ma si tratta di “due contenuti di un emendamento presentato dal MEF, per nulla concordato con me che sono vicepresidente del consiglio e rappresento uno dei partiti che fa parte di questa maggioranza. Non sono vincolato a dire di sì se non sono consultato. Se fossi stato consultato avrei detto la mia prima”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata