Non tutti i Paesi dell'Unione hanno però adottato le stesse regole

Arriva il Green Pass Covid europeo: da oggi basta avere con sé il documento in formato cartaceo o digitale per varcare i confini nazionali e non essere più soggetti a restrizioni. Con la certificazione verde si può dimostrare di essere vaccinati, provvisti di un tampone negativo o guariti dal virus, ed evitare così test all’arrivo o quarantena. Non tutti i Paesi dell’Unione hanno però adottato le stesse regole. Intanto, rispetto all’idea iniziale di usarlo soltanto per i viaggi, ora Bruxelles incita gli Stati membri ad accordarsi per adoperare il pass per garantire in sicurezza l’ingresso a concerti, festival, teatri e ristoranti.

