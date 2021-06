Il sottosegretario alla Salute: "Al momento una modifica non serve, ma va messa in cantiere"

“E’ verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, su Radio24. “La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo – ha ricordato il sottosegretario -. Al momento una modifica non serve, ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione”.

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza, in visita in Toscana tra Prato e Firenze, ha fatto sapere che “in questo momento, a stamani, 13,7 milioni di persone hanno già scaricato il Green pass. Questo è un fatto molto positivo – ha aggiunto Speranza -, segnala che c’è una grande attenzione e che questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando”.

