Mondiali 2026, Spagna-Argentina si contendono la Coppa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il conto alla rovescia è finito. Ultimo atto dei Mondiali 2026: stasera il MetLife Stadium di New York ospiterà la finale tra Spagna e Argentina. Fischio d’inizio alle 21 italiane; ad arbitrare sarà lo sloveno Slvako Vincic.

Furie Rosse e Albiceleste arrivano alla resa dei conti di questa sera avendo battuto rispettivamente la Francia e l’Inghilterra, che nella notte si sono a loro volta scontrate per il terzo posto, andato ai Tre Leoni. La finale in lingua spagnola ha un sapore speciale per tanti motivi: da quello sentimentale che coinvolge Lionel Messi e Lamine Yamal, protagonisti delle foto tornate alla ribalta a 19 anni da quando vennero scattate per un calendario di beneficenza, a quello prettamente sportivo. Gli uomini di De La Fuente cercano il secondo successo della storia di Spagna dopo quello del 2010 in Sudafrica contro l’Olanda, mentre l’Argentina ambisce a cucirsi sul petto la stella numero quattro, che arriverebbe subito dopo il trionfo del 2022 in Qatar sulla Francia di Mbappé e che le permetterebbe di raggiungere lo stesso numero di titoli di Italia e Germania. Insomma, una partita che promette spettacolo e in cui non ci sono veri favoriti.

Spagna-Argentina: probabili formazioni

Spagna-Argentina, MetLife Stadium di New York, ore 21 italiane

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi

Spagna-Argentina: dove vederla in tv

Il match di chiusura dei Mondiali 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20.40. La finale sarà disponibile anche su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.