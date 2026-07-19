Tour de France, Evenepoel vince la 15/a tappa: Pogacar sempre maglia gialla

Nel giorno del ritiro di Jonas Vingegaard, la maglia gialla Tadej Pogacar ‘concede’ forse a Remco Evenepoel la vittoria nella 15/a tappa del Tour de France, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183.9 km con arrivo in salita. Per il belga della Red Bull Bora Hansgrohe è la terza vittoria in carriera al Tour, ma la prima in una frazione in linea e non a cronometro. Sull’ultima ascesa di Plateau de Solaison, Evenepoel ha preceduto in una volata ristretta Pogacar e il suo compagno di squadra il messicano Isaac Del Toro, che ha provato nel finale un paio di scatti per vincere la tappa ma alla fine si è dovuto arrendere di fronte alla miglior condizione del belga.

Evenepoel: “Mia prima vittoria in salita, è incredibile”

“Vincere oggi è pazzesco, incredibile. Ho ricevuto tante critiche che non potevo resistere sulle salite più difficili e oggi questa vittoria ha un grandissimo significato”. Così un soddisfatto Remco Evenepoel commenta la vittoria nella 15/a tappa del Tour de France, la sua prima in una frazione in salita. “Dovete capire che sto correndo contro il più forte di tutti i tempi, Pogacar sta facendo cose incredibili, che oggi ha provato a far vincere Del Toro. Io ho fatto grande sforzi in allenamento su questa salita, è una bellissima sensazione andare al riposo così”, ha aggiunto parlando con la tv francese. “Vincere qui è difficile, ma farlo in montagna è durissima contro Pogacar e Vingegaard per cui quando c’è l’opportunità devi metterci le mani sopra. E’ la mia prima vittoria in montagna, ora devo mantenere questa fiducia”, ha detto. Il belga ha poi commentato il ritiro di Jonas Vingegaard. “Mi dispiace molto, è una bruttissima notizia per lui e anche per la corsa, ma dopo questo bisognava restare concentrati e tenere il ritmo di Pogacar e Del Toro. Ora mi godo il riposo e spero di recuperare bene per arrivare alla terza settimana con la mia miglior condizione al Tour”, ha concluso.