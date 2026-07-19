Bologna, 42enne muore durante un intervento della polizia: indagini in corso

Un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto oggi a Bologna nel corso di un intervento della polizia in via Italo Svevo. Le circostanze della morte e la dinamica sono ancora in fase di accertamento. Un video mostra gli attimi dell’intervento: si vedono due poliziotti che bloccano a terra a faccia in giù e tentano di ammanettare l’uomo, che grida ‘Aiuto, basta‘. Dopo oltre due minuti l’uomo è ammanettato ma non si sente più la sua voce e smette di divincolarsi. Gli vengono bloccate anche le caviglie e solo in seguito intervengono i soccorritori, che girano il corpo del 42enne, che non dà segni di risposta.

In una nota la questura di Bologna precisa che “gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza. Gli agenti intervenuti, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un’auto“. “Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l’ausilio dei sanitari del 118. Dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari del 118 il soggetto è deceduto. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”, prosegue la nota.

Il fratello del 42enne: “Non lo auguro a nessuno, non è una morte degna”

“Io ho visto i fatti, ho il video con i fatti, c’è poco da fare. Se chiede aiuto, vuol dire che sta male, no. Problemi di salute? Anche se ha problemi di salute, ma se lei chiede aiuto, viene aiutata, no? Questo lui ha chiesto e, invece di venire aiutato, è stato ammanettato mani e piedi, con le gambe sopra il collo e gli hanno spruzzato spray al peperoncino in bocca. Credetemi, credetemi, non lo auguro a nessuno. È l’unico fratello che ho, me l’hanno portato via. Purtroppo, non è una morte degna“. Lo ha detto parlando con i cronisti a Bologna il fratello di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.

Lega: “Poliziotti chiamati a fare loro dovere, no condanne preventive”

“A Bologna gli agenti sono intervenuti, su richiesta di cittadini esasperati e alla presenza del personale del 118, facendo il loro dovere. La morte di una persona è sempre un evento tragico, proprio per questo è doveroso accertare con rigore quanto accaduto, anche attraverso le bodycam messe a disposizione dagli agenti, senza condanne pregiudiziali e preventive. Giù le mani dalla Polizia”. Così la Lega in una nota.