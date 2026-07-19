Roma, esalazione di cloro in una piscina a Mentana: un bambino di 5 anni in ospedale in codice rosso

Cinquanta persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana, in provincia di Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Trasportati in altri ospedali, in codice giallo, altre sette persone, tra cui 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.