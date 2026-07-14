Mondiali 2026, Francia-Spagna 0-2: la Roja vola in finale

La Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026. Al Dallas Stadium la squadra di Luis de la Fuente supera con autorità la Francia per 2-0 e conquista l’accesso all’ultimo atto del torneo, tornando a giocarsi il titolo iridato sedici anni dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica.
Le Furie Rosse attendono ora di conoscere l’avversaria della finale, che uscirà dalla seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
Oyarzabal sblocca il match su rigore
Dopo un avvio equilibrato, la partita cambia al 22′. Lucas Digne interviene in ritardo su Lamine Yamal in area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto Mikel Oyarzabal non sbaglia e porta in vantaggio la Spagna.
La Francia fatica a reagire e non riesce mai a mettere realmente in difficoltà la difesa spagnola. Il quartetto offensivo composto da Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué resta quasi sempre fuori dalla partita, ben controllato dal centrocampo della Roja.
Pedro Porro chiude i conti
Nella ripresa la Spagna continua a gestire il possesso con qualità e trova il raddoppio al 58′ al termine di una splendida azione corale. Dani Olmo serve Pedro Porro, che supera Mike Maignan e firma il definitivo 2-0.
Poco dopo arriva anche una rete di Lamine Yamal, annullata però per posizione irregolare. I Bleus non riescono mai a riaprire la gara e salutano il Mondiale con una prestazione deludente, senza creare occasioni realmente pericolose.
Spagna in finale dopo 16 anni
La squadra di Luis de la Fuente conferma il proprio eccellente momento di forma e, dopo il successo agli Europei, si giocherà ora anche il titolo mondiale.
La seconda finalista sarà decisa dalla sfida tra Inghilterra e Argentina, in programma ad Atlanta. La vincente affronterà la Spagna nella finale dei Mondiali 2026.
IL TABELLINO
FRANCIA-SPAGNA 0-2
FRANCIA (4-2-3-1) – Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (28′ Lacroix), Digne (27′ st Theo Hernandez); Tchouameni, Rabiot (1′ st Koné); Dembelé, Olise (27′ st Cherki), Barcola (11′ st Doué); Mbappé. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Thuram, Kanté, Konaté, Zaire-Emery, Lucas Hernandez, Mateta, Akliouche. Ct: Deschamps.
SPAGNA (4-2-3-1) – Unai Simon; Pedro Porro (38′ st Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (32′ st Pedri); Yamal, Dani Olmo (32′ st Merino), Alex Baena (38′ st Nico Williams); Oyarzabal (29′ st Ferran Torres). A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Alex Grimaldo, Eric Garcia, Gavi, Yeremy Pino, Zubimendi, Víctor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De la Fuente.
Arbitro: Barton (Slv).
Marcatori: 22′ Oyarzabal rig. (S), 13′ st Pedro Porro (S).
Ammoniti: Rabiot (F), Cucurella (S), Mbappé (F).