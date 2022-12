Il match al Lusail Stadium in Qatar

Argentina e Francia in campo al Lusail Stadium si giocano la Coppa del Mondo in Qatar. Arbitro del match è Szymon Marciniak.

Al 23esimo Messi sblocca la partita su rigore concesso per un fallo di Dembelé su Di Maria e porta l’Argentina sull’1-0. Di Maria ha raddoppiato al 36′ finalizzando un’azione in contropiede che porta l’Argentina a 2-0

Le formazioni

Assenti a causa del virus influenzale in semifinale contro il Marocco, la Francia recupera Upamecano e Rabiot. Regolarmente in campo anche Raphel Varane, a sua volta influenzato nei giorni scorsi. In attacco Deschamps non cambia e si affida al tridente Dembelé-Giroud-Mbappé. In casa Argentina Scaloni lancia il recuperato Di Maria dal primo minuto e si presenta con una difesa a quattro composta da Molina, Romero, Otamendi e Acuna. Davanti accanto a Messi gioca Julian Alvares. Queste le formazioni ufficiali di Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar.

ARGENTINA: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi), Alvarez. Ct Scaloni.

FRANCIA: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; O. Dembélé, Giroud, Mbappé. Ct Deschamps.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata