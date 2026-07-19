Mondiali 2026, Inghilterra-Francia 6-4: i Tre Leoni chiudono al terzo posto

L’Inghilterra conquista il terzo posto ai Mondiali 2026 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Nella finalina disputata a Miami, la squadra guidata da Thomas Tuchel supera la Francia con un pirotecnico 6-4, al termine di una sfida che ha regalato dieci reti e continui ribaltamenti di fronte.

Per i Bleus, quella contro l’Inghilterra rappresenta anche l’ultima partita sulla panchina francese di Didier Deschamps, chiudendo un ciclo con una sconfitta spettacolare ma amara.

England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

Inghilterra dominante nel primo tempo: Francia travolta

L’avvio della gara è tutto di marca inglese. Dopo appena tre minuti è il capitano Declan Rice a portare avanti i Tre Leoni. Poco dopo arriva anche una rete di Bukayo Saka, annullata però per fuorigioco.

L’Inghilterra continua a spingere e trova il raddoppio al 18′ con Ezri Konsa, che svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dallo stesso Rice. Nel finale della prima frazione sale in cattedra Saka, autore di una doppietta tra il 37′ e il recupero del primo tempo, fissando il risultato sul clamoroso 4-0 all’intervallo.

Mbappé riaccende la Francia, ma Saka e Bellingham chiudono i giochi

Nella ripresa la Francia cambia volto grazie al suo capitano Kylian Mbappé. L’attaccante accorcia le distanze al 48′, prima del gol di Bradley Barcola al 54′ che riapre completamente il match.

Al 66′ è ancora Mbappé a trovare la rete del momentaneo 4-3, firmando la sua doppietta personale e alimentando le speranze di rimonta dei francesi. I Bleus sfiorano anche il pareggio con Michael Olise, che va vicinissimo al 4-4 in due occasioni.

Quando la partita sembra poter cambiare definitivamente, arriva il rigore trasformato da Saka all’87’, che completa la sua tripletta personale e riporta l’Inghilterra sul doppio vantaggio. Nel recupero Ousmane Dembélé accorcia nuovamente le distanze, ma al 97′ Jude Bellingham mette il sigillo definitivo sul 6-4, consegnando ai britannici il terzo gradino del podio mondiale.

Mbappé supera Messi: nuovo record al Mondiale

Nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé esce dalla finalina con un traguardo personale di enorme prestigio. Grazie alla doppietta realizzata contro l’Inghilterra, il fuoriclasse francese sale a 10 gol nel Mondiale 2026, superando Lionel Messi, fermo a quota 8 in questa edizione.

Il bomber francese raggiunge inoltre 22 reti complessive ai Mondiali, diventando il miglior marcatore nella storia della competizione e sorpassando proprio Messi, fermo a 21. L’argentino avrà comunque la possibilità di rispondere nella finale contro la Spagna, ma il primato di Mbappé conferma ancora una volta il suo straordinario impatto nella competizione.

Inghilterra terza al Mondiale 2026

Con il successo per 6-4 sulla Francia, l’Inghilterra chiude il proprio Mondiale 2026 conquistando il terzo posto al termine di una gara destinata a entrare tra le più spettacolari dell’intera competizione. Una partita ricca di gol, emozioni e record, che ha visto brillare soprattutto Bukayo Saka, autore di una splendida tripletta, e Kylian Mbappé, protagonista assoluto nonostante la sconfitta grazie ai nuovi primati realizzati con la maglia della Francia.