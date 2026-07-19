Tour de France, controllo antidoping in piena notte per Pogacar e Vingegaard

Il detentore della maglia gialla dell’UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogacar e il suo rivale della Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard sono stati sottoposti a controlli antidoping, rispettivamente alle 5 del mattino (a Danjoutin) e alle 2 del mattino (a Besançon). Lo riferisce l’Equipe, che riporta anche il commento dei due protagonisti. Il danese nella zona mista prima della partenza della 15/a tappa odierna, ha detto: “Stavo dormendo profondamente quando qualcuno ha bussato alla mia porta alle 2 del mattino. Ci ho messo 40 minuti per tornare in camera; non è stata la notte migliore, ma sto bene. Fa parte del processo”.

“Ho dormito solo quattro ore oggi”, ha spiegato il detentore della maglia gialla Pogacar. “Dato che vado sempre a letto tardi, è stato un vero shock dormire solo quattro ore. Comunque, la mattinata è andata piuttosto bene. Non riuscivo a riaddormentarmi, quindi mi sono rilassato, ho ascoltato qualche vecchio classico di Eminem e mi sono preparato diversi caffè. Di conseguenza, ho esagerato con la caffeina e sono pronto ad affrontare la giornata. Ma non è stato affatto piacevole essere svegliato nel bel mezzo di un bel sogno”, ha aggiunto il campione sloveno.