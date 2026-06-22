Mondiali 2026, storico Capo Verde: 2-2 con l’Uruguay. Vittoria per l’Egitto

Ai Mondiali 2026 un altro risultato storico per Capo Verde, che dopo aver fermato la Spagna all’esordio al Mondiale pareggia anche contro l’Uruguay (2-2) nel match valido per il Gruppo H disputato a Miami.

Lenini sblocca il risultato al 21′ del primo tempo, poi la squadra di Bielsa ribalta il risultato grazie alle reti in rapida successione di Araujo al 44′ e Canobbio al 51′. Nella ripresa al 16′ Varela firma la rete del definitivo 2-2. Entrambe le squadre salgono così a 2 punti in classifica e restano in corsa per l’accesso ai sedicesimi di finale.

Mondiali 2026: la classifica del gruppo H dopo due giornate

Spagna 4 Uruguay 2 Capo Verde 2 Arabia Saudita 1

Nuova Zelanda-Egitto 1-3 nel gruppo G

L’Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda nella gara valida per la seconda giornata del gruppo G del Mondiale di calcio e ottiene il suo primo storico successo in una partita di Coppa del Mondo. Surman illude la selezione neozelandese sbloccando il risultato al 15′, nella ripresa però la nazionale nordafricana reagisce e ribalta il match grazie ai gol di Ziko al 13′, Salah al 22′ e Trezeguet al 37′. Dopo lo 0-0 del Belgio contro l’Iran, l’Egitto balza così al comando del girone con 4 punti, mentre la Nuova Zelanda resta ferma a 1.

Mondiali 2026: la classifica del gruppo G dopo due giornate