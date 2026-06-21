Mondiali 2026, il Belgio delude ancora: 0-0 contro l’Iran

Finisce a reti inviolate Belgio-Iran, partita valida per la seconda giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026. Un’altra prestazione deludente – dopo l’1-1 all’esordio con l’Egitto – per De Bruyne e compagni, che hanno anche rischiato di andare sotto nel primo tempo, quando è stato annullato all’iraniano Taremi un gol per un fuorigioco millimetrico. La squadra allenata dall’ex tecnico della Roma Garcia ha giocato in 10 gli ultimi 22 minuti di gioco, per l’espulsione di Ngoy. Belgio e Iran sono appaiate in testa a 2 punti nel girone, in attesa della sfida tra Egitto e Nuova Zelanda.