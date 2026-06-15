Mondiali 2026, Spagna-Capo Verde 0-0: esordio amaro per le Furie Rosse

Spagna-Capo Verde termina 0-0. Nonostante il dominio durante tutto il match e l’ingresso in campo di Lamine Yamal al 71′, le Furie Rosse non sono riuscite a vincere all’esordio ai Mondiali 2026.

Nella sfida della fase a gironi – valida per il Gruppo H e andata in scena allo stadio di Atlanta, negli Stati Uniti – la nazionale iberica ha realizzato 23 tiri totali (di cui otto in porta), 74% di possesso palla, 10 calci d’angolo e 764 passaggi (con una precisione del 92%). Numeri stratosferici che però non hanno prodotto nemmeno un gol. Capo Verde, dalla sua, ha prodotto sei tiri (di cui uno in porta), 26% di possesso palla, un calcio d’angolo e 275 passaggi riusciti (con un precisione del 74%).

La squadra guidata da Luis de la Fuente e quella di Bubista si portano a casa un punto a testa, in attesa della partita tra Arabia Saudita e Uruguay in programma questa sera a mezzanotte (ora italiana).