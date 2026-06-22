Cina, sanzioni a 10 aziende Usa del settore difesa

La Cina ha annunciato sanzioni contro dieci aziende americane legate al settore della difesa, mossa in risposta alla recente decisione degli Stati Uniti di impedire ad alcune aziende tecnologiche cinesi di aggiudicarsi contratti di difesa. Il Ministero del Commercio in una nota ha dichiarato che sarà proibito vendere prodotti “a duplice uso” alle aziende sanzionate, tra cui ci sono sia produttori di droni militari che società impegnate nell’estrazione di terre rare. Per “duplice uso” si intendono beni che possono avere un’applicazione sia militare che non militare. Le dieci aziende sanzionate sono Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, Imsar, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials e Usa Rare Earth.

Escluse da mercati appalti pubblici 46 aziende Usa

Il Ministero delle Finanze della Cina ha annunciato che agli enti pubblici sarà vietato di acquistare prodotti di 46 aziende americane, tra cui Lockheed Martin, Raytheon e General Dynamics.