Home > Calcio > Mondiali 2026, oggi in campo Argentina, Francia e Norvegia: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Ai Mondiali 2026 tornano in campo oggi, 22 giugno, alcuni dei campioni più attesi, con l’Argentina, la Francia e la Norvegia. Messi, Mbappe e Haaland, le stelle delle tre nazionali, sono tra i favoriti per la conquista del titolo di cannonieri della Coppa del Mondo, e hanno esordito rispettivamente con una tripletta e due doppiette.

L’Argentina scenderà in campo per prima, contro l’Austria, in un match valido per la seconda giornata del gruppo J, tra le due nazionali che hanno vinto il match d’esordio, rispettivamente contro l’Algeria e la Giordania (che si affronteranno poi nella notte italiana).

Dopo Messi sarà la volta di Mbappe: la Francia affronta l’Iraq in una partita valida per la seconda giornata del gruppo I, dove è in testa a quota 3 insieme con la Norvegia, che ha vinto la prima contro l’Iraq e che nella notte italiana affronterà poi il Senegal, sconfitto all’esordio dai francesi.

Mondiali 2026: le partite di oggi

Ore 19 Argentina-Austria (Gruppo J)

Ore 23 Francia-Iraq (Gruppo I)

Ore 2 Norvegia-Senegal (Gruppo I)

Ore 5 Giordania-Algeria (Gruppo J)

Argentina-Austria: probabili formazioni e dove vederla in tv

Argentina-Austria è in programma alle 19 italiane all’AT&T Stadium di Arlington e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Ecco le probabili formazioni:

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Lautaro Martinez.

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlegar; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Arnautovic.

Francia-Iraq: probabili formazioni e dove vederla in tv

Kylian Mbappe festeggia uno dei gol contro il Senegal (AP Photo/Frank Franklin II)

La partita tra Francia e Iraq è in programma alle 23 italiane a Philadelphia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

Iraq (4-4-2): Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Bayesh, Amir Al Ammari, Zidane Iqbal, Ali Jasim; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi.

Norvegia-Senegal: probabili formazioni e dove vederla in tv

Erling Haaland durante il match d’esordio contro l’Iraq, in cui ha segnato una doppietta (AP Photo/Charles Krupa)

Il match tra Norvegia e Senegal è in programma alle 2 di questa notte, ora italiana, al MetLife Stadium di East Rutherford e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, Pape Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson.

Giordania-Algeria: probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Giordania e Algeria è in programma alle 5 (ora italiana) al Levi’s Stadium di Santa Clara e sarà visibile in diretta su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Giordania (3-4-2-1): Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan; Odeh Al-Fakhouri.

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.