Mondiali 2026: calendario, gironi e dove vederli in tv

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali 2026 di calcio. Andranno in scena in Messico, Canada e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. Il match inaugurale del torneo è quello tra Messico e Sudafrica giovedì 11 giugno, alle 21.00 (ora italiana), allo Stadio Azteca, a Ciudad de Mexico.
Si parte con i gironi e si prosegue con la fase a eliminazione diretta a partire dal 28 giugno. Essendo il Mondiale più grande di tutti i tempi, con ben 48 squadre in gara (suddivise in 12 gironi), gli scontri diretti inizieranno con i sedicesimi di finale e continueranno con ottavi, quarti, semifinale e finale (in programma il 19 luglio a New York) per un totale di 104 partite.
I 12 gironi dei Mondiali 2026
Gruppo A
- Messico
- Sudafrica
- Corea del Sud
- Repubblica Ceca
Gruppo B
- Canada
- Bosnia-Erzegovina
- Qatar
- Svizzera
Gruppo C
- Brasile
- Marocco
- Haiti
- Scozia
Gruppo D
- Stati Uniti
- Paraguay
- Australia
- Turchia
Gruppo E
- Germania
- Curaçao
- Costa d’Avorio
- Ecuador
Gruppo F
- Olanda
- Giappone
- Svezia
- Tunisia
Gruppo G
- Belgio
- Egitto
- Iran
- Nuova Zelanda
Gruppo H
- Spagna
- Capo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Gruppo I
- Francia
- Senegal
- Iraq
- Norvegia
Gruppo J
- Argentina
- Algeria
- Austria
- Giordania
Gruppo K
- Portogallo
- Repubblica Democratica del Congo
- Uzbekistan
- Colombia
Gruppo L
- Inghilterra
- Croazia
- Ghana
- Panama
Tutte le partite della fase a gironi: il calendario
Giovedì, 11 giugno 2026
- Gruppo A: Messico – Sudafrica – Mexico City Stadium
- Gruppo A: Corea del Sud – Cechia – Estadio Guadalajara
Venerdì, 12 giugno 2026
- Gruppo B: Canada – Bosnia-Erzegovina – Toronto Stadium
- Gruppo D: Stati Uniti – Paraguay – Los Angeles Stadium
Sabato, 13 giugno 2026
- Gruppo C: Haiti – Scozia – Boston Stadium
- Gruppo D: Australia – Turchia – BC Place Vancouver
- Gruppo C: Brasile – Marocco – New York New Jersey Stadium
- Gruppo B: Qatar – Svizzera – San Francisco Bay Area Stadium
Domenica, 14 giugno 2026
- Gruppo E: Costa d’Avorio – Ecuador – Philadelphia Stadium
- Gruppo E: Germania – Curaçao – Houston Stadium
- Gruppo F: Olanda – Giappone – Dallas Stadium
- Gruppo F: Svezia – Tunisia – Estadio Monterrey
Lunedì, 15 giugno 2026
- Gruppo H: Arabia Saudita – Uruguay – Miami Stadium
- Gruppo H: Spagna – Capo Verde – Atlanta Stadium
- Gruppo G: Iran – Nuova Zelanda – Los Angeles Stadium
- Gruppo G: Belgio – Egitto – Seattle Stadium
Martedì, 16 giugno 2026
- Gruppo I: Francia – Senegal – New York New Jersey Stadium
- Gruppo I: Iraq – Norvegia – Boston Stadium
- Gruppo J: Argentina – Algeria – Kansas City Stadium
- Gruppo J: Austria – Giordania – San Francisco Bay Area Stadium
Mercoledì, 17 giugno 2026
- Gruppo L: Ghana – Panama – Toronto Stadium
- Gruppo L: Inghilterra – Croazia – Dallas Stadium
- Gruppo K: Portogallo – Repubblica Democratica del Congo – Houston Stadium
- Gruppo K: Uzbekistan – Colombia – Mexico City Stadium
Giovedì, 18 giugno 2026
- Gruppo A: Cechia – Sudafrica – Atlanta Stadium
- Gruppo B: Svizzera – Bosnia-Erzegovina – Los Angeles Stadium
- Gruppo B: Canada – Qatar – BC Place Vancouver
- Gruppo A: Messico – Corea del Sud – Estadio Guadalajara
Venerdì, 19 giugno 2026
- Gruppo C: Brasile – Haiti – Philadelphia Stadium
- Gruppo C: Scozia – Marocco – Boston Stadium
- Gruppo D: Turchia – Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium
- Gruppo D: Stati Uniti – Australia – Seattle Stadium
Sabato, 20 giugno 2026
- Gruppo E: Germania – Costa d’Avorio – Toronto Stadium
- Gruppo E: Ecuador – Curaçao – Kansas City Stadium
- Gruppo F: Olanda – Svezia – Houston Stadium
- Gruppo F: Tunisia – Giappone – Estadio Monterrey
Domenica, 21 giugno 2026
- Gruppo H: Uruguay – Capo Verde – Miami Stadium
- Gruppo H: Spagna – Arabia Saudita – Atlanta Stadium
- Gruppo G: Belgio – Iran – Los Angeles Stadium
- Gruppo G: Nuova Zelanda – Egitto – BC Place Vancouver
Lunedì, 22 giugno 2026
- Gruppo I: Norvegia – Senegal – New York New Jersey Stadium
- Gruppo I: Francia – Iraq – Philadelphia Stadium
- Gruppo J: Argentina – Austria – Dallas Stadium
- Gruppo J: Giordania – Algeria – San Francisco Bay Area Stadium
Martedì, 23 giugno 2026
- Gruppo L: Inghilterra – Ghana – Boston Stadium
- Gruppo L: Panama – Croazia – Toronto Stadium
- Gruppo K: Portogallo – Uzbekistan – Houston Stadium
- Gruppo K: Colombia – Repubblica Democratica del Congo – Estadio Guadalajara
Mercoledì, 24 giugno 2026
- Gruppo C: Scozia – Brasile – Miami Stadium
- Gruppo C: Marocco – Haiti – Atlanta Stadium
- Gruppo B: Svizzera – Canada – BC Place Vancouver
- Gruppo B: Bosnia-Erzegovina – Qatar – Seattle Stadium
- Gruppo A: Cechia – Messico – Mexico City Stadium
- Gruppo A: Sudafrica – Corea del Sud – Estadio Monterrey
Giovedì, 25 giugno 2026
- Gruppo E: Curaçao – Costa d’Avorio – Philadelphia Stadium
- Gruppo E: Ecuador – Germania – New York New Jersey Stadium
- Gruppo F: Giappone – Svezia – Dallas Stadium
- Gruppo F: Tunisia – Olanda – Kansas City Stadium
- Gruppo D: Turchia – Stati Uniti – Los Angeles Stadium
- Gruppo D: Paraguay – Australia – San Francisco Bay Area Stadium
Venerdì, 26 giugno 2026
- Gruppo I: Norvegia – Francia – Boston Stadium
- Gruppo I: Senegal – Iraq – Toronto Stadium
- Gruppo G: Egitto – Iran – Seattle Stadium
- Gruppo G: Nuova Zelanda – Belgio – BC Place Vancouver
- Gruppo H: Capo Verde – Arabia Saudita – Houston Stadium
- Gruppo H: Uruguay – Spagna – Estadio Guadalajara
Sabato, 27 giugno 2026
- Gruppo L: Panama – Inghilterra – New York New Jersey Stadium
- Gruppo L: Croazia – Ghana – Philadelphia Stadium
- Gruppo J: Algeria – Austria – Kansas City Stadium
- Gruppo J: Giordania – Argentina – Dallas Stadium
- Gruppo K: Colombia – Portogallo – Miami Stadium
- Gruppo K: Repubblica Democratica del Congo – Uzbekistan – Atlanta Stadium
Dove vedere i Mondiali 2026 in tv
I Mondiali 2026 di calcio si possono vedere su Dazn, che ha acquistato i diritti per l’intero pacchetto. La Rai, invece, trasmetterà in chiaro e in diretta 35 incontri, tra cui quello inaugurale. La tv pubblica farà vedere 17 match della fase a gironi, sei dei sedicesimi di finale, quattro degli ottavi di finale, tutte le partite dei quarti, semifinali e finale.