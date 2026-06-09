Mondiali 2026: calendario, gironi e dove vederli in tv

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali 2026 di calcio. Andranno in scena in Messico, Canada e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. Il match inaugurale del torneo è quello tra Messico e Sudafrica giovedì 11 giugno, alle 21.00 (ora italiana), allo Stadio Azteca, a Ciudad de Mexico.

Si parte con i gironi e si prosegue con la fase a eliminazione diretta a partire dal 28 giugno. Essendo il Mondiale più grande di tutti i tempi, con ben 48 squadre in gara (suddivise in 12 gironi), gli scontri diretti inizieranno con i sedicesimi di finale e continueranno con ottavi, quarti, semifinale e finale (in programma il 19 luglio a New York) per un totale di 104 partite.

I 12 gironi dei Mondiali 2026

Gruppo A

Messico

Sudafrica

Corea del Sud

Repubblica Ceca

Gruppo B

Canada

Bosnia-Erzegovina

Qatar

Svizzera

Gruppo C

Brasile

Marocco

Haiti

Scozia

Gruppo D

Stati Uniti

Paraguay

Australia

Turchia

Gruppo E

Germania

Curaçao

Costa d’Avorio

Ecuador

Gruppo F

Olanda

Giappone

Svezia

Tunisia

Gruppo G

Belgio

Egitto

Iran

Nuova Zelanda

Gruppo H

Spagna

Capo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Gruppo I

Francia

Senegal

Iraq

Norvegia

Gruppo J

Argentina

Algeria

Austria

Giordania

Gruppo K

Portogallo

Repubblica Democratica del Congo

Uzbekistan

Colombia

Gruppo L

Inghilterra

Croazia

Ghana

Panama

Tutte le partite della fase a gironi: il calendario

Giovedì, 11 giugno 2026

Gruppo A: Messico – Sudafrica – Mexico City Stadium

Messico – Sudafrica – Mexico City Stadium Gruppo A: Corea del Sud – Cechia – Estadio Guadalajara

Venerdì, 12 giugno 2026

Gruppo B: Canada – Bosnia-Erzegovina – Toronto Stadium

Canada – Bosnia-Erzegovina – Toronto Stadium Gruppo D: Stati Uniti – Paraguay – Los Angeles Stadium

Sabato, 13 giugno 2026

Gruppo C: Haiti – Scozia – Boston Stadium

Haiti – Scozia – Boston Stadium Gruppo D: Australia – Turchia – BC Place Vancouver

Australia – Turchia – BC Place Vancouver Gruppo C: Brasile – Marocco – New York New Jersey Stadium

Brasile – Marocco – New York New Jersey Stadium Gruppo B: Qatar – Svizzera – San Francisco Bay Area Stadium

Domenica, 14 giugno 2026

Gruppo E: Costa d’Avorio – Ecuador – Philadelphia Stadium

Costa d’Avorio – Ecuador – Philadelphia Stadium Gruppo E: Germania – Curaçao – Houston Stadium

Germania – Curaçao – Houston Stadium Gruppo F: Olanda – Giappone – Dallas Stadium

Olanda – Giappone – Dallas Stadium Gruppo F: Svezia – Tunisia – Estadio Monterrey

Lunedì, 15 giugno 2026

Gruppo H: Arabia Saudita – Uruguay – Miami Stadium

Arabia Saudita – Uruguay – Miami Stadium Gruppo H: Spagna – Capo Verde – Atlanta Stadium

Spagna – Capo Verde – Atlanta Stadium Gruppo G: Iran – Nuova Zelanda – Los Angeles Stadium

Iran – Nuova Zelanda – Los Angeles Stadium Gruppo G: Belgio – Egitto – Seattle Stadium

Martedì, 16 giugno 2026

Gruppo I: Francia – Senegal – New York New Jersey Stadium

Francia – Senegal – New York New Jersey Stadium Gruppo I: Iraq – Norvegia – Boston Stadium

Iraq – Norvegia – Boston Stadium Gruppo J: Argentina – Algeria – Kansas City Stadium

Argentina – Algeria – Kansas City Stadium Gruppo J: Austria – Giordania – San Francisco Bay Area Stadium

Mercoledì, 17 giugno 2026

Gruppo L: Ghana – Panama – Toronto Stadium

Ghana – Panama – Toronto Stadium Gruppo L: Inghilterra – Croazia – Dallas Stadium

Inghilterra – Croazia – Dallas Stadium Gruppo K: Portogallo – Repubblica Democratica del Congo – Houston Stadium

Portogallo – Repubblica Democratica del Congo – Houston Stadium Gruppo K: Uzbekistan – Colombia – Mexico City Stadium

Giovedì, 18 giugno 2026

Gruppo A: Cechia – Sudafrica – Atlanta Stadium

Cechia – Sudafrica – Atlanta Stadium Gruppo B: Svizzera – Bosnia-Erzegovina – Los Angeles Stadium

Svizzera – Bosnia-Erzegovina – Los Angeles Stadium Gruppo B: Canada – Qatar – BC Place Vancouver

Canada – Qatar – BC Place Vancouver Gruppo A: Messico – Corea del Sud – Estadio Guadalajara

Venerdì, 19 giugno 2026

Gruppo C: Brasile – Haiti – Philadelphia Stadium

Brasile – Haiti – Philadelphia Stadium Gruppo C: Scozia – Marocco – Boston Stadium

Scozia – Marocco – Boston Stadium Gruppo D: Turchia – Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium

Turchia – Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium Gruppo D: Stati Uniti – Australia – Seattle Stadium

Sabato, 20 giugno 2026

Gruppo E: Germania – Costa d’Avorio – Toronto Stadium

Germania – Costa d’Avorio – Toronto Stadium Gruppo E: Ecuador – Curaçao – Kansas City Stadium

Ecuador – Curaçao – Kansas City Stadium Gruppo F: Olanda – Svezia – Houston Stadium

Olanda – Svezia – Houston Stadium Gruppo F: Tunisia – Giappone – Estadio Monterrey

Domenica, 21 giugno 2026

Gruppo H: Uruguay – Capo Verde – Miami Stadium

Uruguay – Capo Verde – Miami Stadium Gruppo H: Spagna – Arabia Saudita – Atlanta Stadium

Spagna – Arabia Saudita – Atlanta Stadium Gruppo G: Belgio – Iran – Los Angeles Stadium

Belgio – Iran – Los Angeles Stadium Gruppo G: Nuova Zelanda – Egitto – BC Place Vancouver

Lunedì, 22 giugno 2026

Gruppo I: Norvegia – Senegal – New York New Jersey Stadium

Norvegia – Senegal – New York New Jersey Stadium Gruppo I: Francia – Iraq – Philadelphia Stadium

Francia – Iraq – Philadelphia Stadium Gruppo J: Argentina – Austria – Dallas Stadium

Argentina – Austria – Dallas Stadium Gruppo J: Giordania – Algeria – San Francisco Bay Area Stadium

Martedì, 23 giugno 2026

Gruppo L: Inghilterra – Ghana – Boston Stadium

Inghilterra – Ghana – Boston Stadium Gruppo L: Panama – Croazia – Toronto Stadium

Panama – Croazia – Toronto Stadium Gruppo K: Portogallo – Uzbekistan – Houston Stadium

Portogallo – Uzbekistan – Houston Stadium Gruppo K: Colombia – Repubblica Democratica del Congo – Estadio Guadalajara

Mercoledì, 24 giugno 2026

Gruppo C: Scozia – Brasile – Miami Stadium

Scozia – Brasile – Miami Stadium Gruppo C: Marocco – Haiti – Atlanta Stadium

Marocco – Haiti – Atlanta Stadium Gruppo B: Svizzera – Canada – BC Place Vancouver

Svizzera – Canada – BC Place Vancouver Gruppo B: Bosnia-Erzegovina – Qatar – Seattle Stadium

Bosnia-Erzegovina – Qatar – Seattle Stadium Gruppo A: Cechia – Messico – Mexico City Stadium

Cechia – Messico – Mexico City Stadium Gruppo A: Sudafrica – Corea del Sud – Estadio Monterrey

Giovedì, 25 giugno 2026

Gruppo E: Curaçao – Costa d’Avorio – Philadelphia Stadium

Curaçao – Costa d’Avorio – Philadelphia Stadium Gruppo E: Ecuador – Germania – New York New Jersey Stadium

Ecuador – Germania – New York New Jersey Stadium Gruppo F: Giappone – Svezia – Dallas Stadium

Giappone – Svezia – Dallas Stadium Gruppo F: Tunisia – Olanda – Kansas City Stadium

Tunisia – Olanda – Kansas City Stadium Gruppo D: Turchia – Stati Uniti – Los Angeles Stadium

Turchia – Stati Uniti – Los Angeles Stadium Gruppo D: Paraguay – Australia – San Francisco Bay Area Stadium

Venerdì, 26 giugno 2026

Gruppo I: Norvegia – Francia – Boston Stadium

Norvegia – Francia – Boston Stadium Gruppo I: Senegal – Iraq – Toronto Stadium

Senegal – Iraq – Toronto Stadium Gruppo G: Egitto – Iran – Seattle Stadium

Egitto – Iran – Seattle Stadium Gruppo G: Nuova Zelanda – Belgio – BC Place Vancouver

Nuova Zelanda – Belgio – BC Place Vancouver Gruppo H: Capo Verde – Arabia Saudita – Houston Stadium

Capo Verde – Arabia Saudita – Houston Stadium Gruppo H: Uruguay – Spagna – Estadio Guadalajara

Sabato, 27 giugno 2026

Gruppo L: Panama – Inghilterra – New York New Jersey Stadium

Panama – Inghilterra – New York New Jersey Stadium Gruppo L: Croazia – Ghana – Philadelphia Stadium

Croazia – Ghana – Philadelphia Stadium Gruppo J: Algeria – Austria – Kansas City Stadium

Algeria – Austria – Kansas City Stadium Gruppo J: Giordania – Argentina – Dallas Stadium

Giordania – Argentina – Dallas Stadium Gruppo K: Colombia – Portogallo – Miami Stadium

Colombia – Portogallo – Miami Stadium Gruppo K: Repubblica Democratica del Congo – Uzbekistan – Atlanta Stadium

Dove vedere i Mondiali 2026 in tv

I Mondiali 2026 di calcio si possono vedere su Dazn, che ha acquistato i diritti per l’intero pacchetto. La Rai, invece, trasmetterà in chiaro e in diretta 35 incontri, tra cui quello inaugurale. La tv pubblica farà vedere 17 match della fase a gironi, sei dei sedicesimi di finale, quattro degli ottavi di finale, tutte le partite dei quarti, semifinali e finale.