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mercoledì 10 giugno 2026

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Mondiali 2026: calendario, gironi e dove vederli in tv

Mondiali 2026: calendario, gironi e dove vederli in tv
Stadio di Arlington, Texas, Usa, 1 giugno 2026 (AP Photo/Tony Gutierrez)
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Fischio di inizio l’11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali 2026 di calcio. Andranno in scena in Messico, Canada e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. Il match inaugurale del torneo è quello tra Messico e Sudafrica giovedì 11 giugno, alle 21.00 (ora italiana), allo Stadio Azteca, a Ciudad de Mexico.

Si parte con i gironi e si prosegue con la fase a eliminazione diretta a partire dal 28 giugno. Essendo il Mondiale più grande di tutti i tempi, con ben 48 squadre in gara (suddivise in 12 gironi), gli scontri diretti inizieranno con i sedicesimi di finale e continueranno con ottavi, quarti, semifinale e finale (in programma il 19 luglio a New York) per un totale di 104 partite.

I 12 gironi dei Mondiali 2026

Gruppo A

  • Messico
  • Sudafrica
  • Corea del Sud
  • Repubblica Ceca

Gruppo B

  • Canada
  • Bosnia-Erzegovina
  • Qatar
  • Svizzera

Gruppo C

  • Brasile
  • Marocco
  • Haiti
  • Scozia

Gruppo D

  • Stati Uniti
  • Paraguay
  • Australia
  • Turchia

Gruppo E

  • Germania
  • Curaçao
  • Costa d’Avorio
  • Ecuador

Gruppo F

  • Olanda
  • Giappone
  • Svezia
  • Tunisia

Gruppo G

  • Belgio
  • Egitto
  • Iran
  • Nuova Zelanda

Gruppo H

  • Spagna
  • Capo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Gruppo I

  • Francia
  • Senegal
  • Iraq
  • Norvegia

Gruppo J

  • Argentina
  • Algeria
  • Austria
  • Giordania

Gruppo K

  • Portogallo
  • Repubblica Democratica del Congo
  • Uzbekistan
  • Colombia

Gruppo L

  • Inghilterra
  • Croazia
  • Ghana
  • Panama

Tutte le partite della fase a gironi: il calendario

Giovedì, 11 giugno 2026

  • Gruppo A: Messico – Sudafrica – Mexico City Stadium
  • Gruppo A: Corea del Sud – Cechia – Estadio Guadalajara

Venerdì, 12 giugno 2026

  • Gruppo B: Canada – Bosnia-Erzegovina – Toronto Stadium
  • Gruppo D: Stati Uniti – Paraguay – Los Angeles Stadium

Sabato, 13 giugno 2026

  • Gruppo C: Haiti – Scozia – Boston Stadium
  • Gruppo D: Australia – Turchia – BC Place Vancouver
  • Gruppo C: Brasile – Marocco – New York New Jersey Stadium
  • Gruppo B: Qatar – Svizzera – San Francisco Bay Area Stadium

Domenica, 14 giugno 2026

  • Gruppo E: Costa d’Avorio – Ecuador – Philadelphia Stadium
  • Gruppo E: Germania – Curaçao – Houston Stadium
  • Gruppo F: Olanda – Giappone – Dallas Stadium
  • Gruppo F: Svezia – Tunisia – Estadio Monterrey

Lunedì, 15 giugno 2026

  • Gruppo H: Arabia Saudita – Uruguay – Miami Stadium
  • Gruppo H: Spagna – Capo Verde – Atlanta Stadium
  • Gruppo G: Iran – Nuova Zelanda – Los Angeles Stadium
  • Gruppo G: Belgio – Egitto – Seattle Stadium

Martedì, 16 giugno 2026

  • Gruppo I: Francia – Senegal – New York New Jersey Stadium
  • Gruppo I: Iraq – Norvegia – Boston Stadium
  • Gruppo J: Argentina – Algeria – Kansas City Stadium
  • Gruppo J: Austria – Giordania – San Francisco Bay Area Stadium

Mercoledì, 17 giugno 2026

  • Gruppo L: Ghana – Panama – Toronto Stadium
  • Gruppo L: Inghilterra – Croazia – Dallas Stadium
  • Gruppo K: Portogallo – Repubblica Democratica del Congo – Houston Stadium
  • Gruppo K: Uzbekistan – Colombia – Mexico City Stadium

Giovedì, 18 giugno 2026

  • Gruppo A: Cechia – Sudafrica – Atlanta Stadium
  • Gruppo B: Svizzera – Bosnia-Erzegovina – Los Angeles Stadium
  • Gruppo B: Canada – Qatar – BC Place Vancouver
  • Gruppo A: Messico – Corea del Sud – Estadio Guadalajara

Venerdì, 19 giugno 2026

  • Gruppo C: Brasile – Haiti – Philadelphia Stadium
  • Gruppo C: Scozia – Marocco – Boston Stadium
  • Gruppo D: Turchia – Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium
  • Gruppo D: Stati Uniti – Australia – Seattle Stadium

Sabato, 20 giugno 2026

  • Gruppo E: Germania – Costa d’Avorio – Toronto Stadium
  • Gruppo E: Ecuador – Curaçao – Kansas City Stadium
  • Gruppo F: Olanda – Svezia – Houston Stadium
  • Gruppo F: Tunisia – Giappone – Estadio Monterrey

Domenica, 21 giugno 2026

  • Gruppo H: Uruguay – Capo Verde – Miami Stadium
  • Gruppo H: Spagna – Arabia Saudita – Atlanta Stadium
  • Gruppo G: Belgio – Iran – Los Angeles Stadium
  • Gruppo G: Nuova Zelanda – Egitto – BC Place Vancouver

Lunedì, 22 giugno 2026

  • Gruppo I: Norvegia – Senegal – New York New Jersey Stadium
  • Gruppo I: Francia – Iraq – Philadelphia Stadium
  • Gruppo J: Argentina – Austria – Dallas Stadium
  • Gruppo J: Giordania – Algeria – San Francisco Bay Area Stadium

Martedì, 23 giugno 2026

  • Gruppo L: Inghilterra – Ghana – Boston Stadium
  • Gruppo L: Panama – Croazia – Toronto Stadium
  • Gruppo K: Portogallo – Uzbekistan – Houston Stadium
  • Gruppo K: Colombia – Repubblica Democratica del Congo – Estadio Guadalajara

Mercoledì, 24 giugno 2026

  • Gruppo C: Scozia – Brasile – Miami Stadium
  • Gruppo C: Marocco – Haiti – Atlanta Stadium
  • Gruppo B: Svizzera – Canada – BC Place Vancouver
  • Gruppo B: Bosnia-Erzegovina – Qatar – Seattle Stadium
  • Gruppo A: Cechia – Messico – Mexico City Stadium
  • Gruppo A: Sudafrica – Corea del Sud – Estadio Monterrey

Giovedì, 25 giugno 2026

  • Gruppo E: Curaçao – Costa d’Avorio – Philadelphia Stadium
  • Gruppo E: Ecuador – Germania – New York New Jersey Stadium
  • Gruppo F: Giappone – Svezia – Dallas Stadium
  • Gruppo F: Tunisia – Olanda – Kansas City Stadium
  • Gruppo D: Turchia – Stati Uniti – Los Angeles Stadium
  • Gruppo D: Paraguay – Australia – San Francisco Bay Area Stadium

Venerdì, 26 giugno 2026

  • Gruppo I: Norvegia – Francia – Boston Stadium
  • Gruppo I: Senegal – Iraq – Toronto Stadium
  • Gruppo G: Egitto – Iran – Seattle Stadium
  • Gruppo G: Nuova Zelanda – Belgio – BC Place Vancouver
  • Gruppo H: Capo Verde – Arabia Saudita – Houston Stadium
  • Gruppo H: Uruguay – Spagna – Estadio Guadalajara

Sabato, 27 giugno 2026

  • Gruppo L: Panama – Inghilterra – New York New Jersey Stadium
  • Gruppo L: Croazia – Ghana – Philadelphia Stadium
  • Gruppo J: Algeria – Austria – Kansas City Stadium
  • Gruppo J: Giordania – Argentina – Dallas Stadium
  • Gruppo K: Colombia – Portogallo – Miami Stadium
  • Gruppo K: Repubblica Democratica del Congo – Uzbekistan – Atlanta Stadium

Dove vedere i Mondiali 2026 in tv

I Mondiali 2026 di calcio si possono vedere su Dazn, che ha acquistato i diritti per l’intero pacchetto. La Rai, invece, trasmetterà in chiaro e in diretta 35 incontri, tra cui quello inaugurale. La tv pubblica farà vedere 17 match della fase a gironi, sei dei sedicesimi di finale, quattro degli ottavi di finale, tutte le partite dei quarti, semifinali e finale.

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