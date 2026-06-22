Iran, concluso negoziato con gli Usa: ora colloqui tecnici. Araghchi: “Progressi significativi”

Si sono conclusi questa notte i negoziati tra Stati Uniti e Iran in corso in Svizzera. Lo annunciano in una nota Pakistan e Qatar, i due mediatori presenti, aggiungendo che i colloqui tecnici tra le due parti proseguiranno per il resto della settimana.

La guerra in Iran e Medioriente e il lavoro della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 22 giugno Inizio diretta: 22/06/26 08:15 Fine diretta: 22/06/26 23:00