Mondiali 2026, l’Iran lascia un biglietto negli spogliatoi a Los Angeles: ecco cosa c’è scritto

La guerra in Iran e i tentativi della diplomazia arrivano fino negli Stati Uniti, sui campi (e negli spogliatoi) dei Mondiali 2026. I giocatori dell’Iran ieri, al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Belgio, hanno infatti lasciato un biglietto negli spogliatoi dello stadio di Los Angeles teatro del match.

“Che la pace, il rispetto e l’amicizia prevalgano tra tutte le nazioni”. E’ quanto hanno scritto a mano i giocatori. La delegazione iraniana ha dovuto, come da indicazioni delle autorità americane, lasciare subito il suolo della California per tornare nel ritiro di Tijuana in Messico, ma prima ha voluto ringraziare la città per l’ospitalità ricevuta per le due prime partite di questa Coppa del Mondo. “Dall’antica Persia di migliaia di anni fa all’Iran civilizzato di oggi, lo spirito dell’Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie, Los Angeles, per la tua ospitalità”, si legge nel bigliettino che ha fatto subito il giro del web. “E grazie a ogni iraniano che ha dato il cuore, la voce e l’anima per l’Iran durante questi 180 minuti (le due partite giocate dall’Iran a Los Angeles, ndr)”, si legge ancora. “Che la pace, il rispetto e l’amicizia prevalgano tra tutte le nazioni”, afferma la federazione, aggiungendo anche gli hashtag “#168” e “#Minab” in riferimento alle 168 persone, la maggior parte delle quali bambini, uccise da un attacco aereo statunitense contro una scuola a Minab, poco dopo l’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, a febbraio.