Caldo, a Parigi Torre Eiffel e Louvre chiuderanno in anticipo

A causa dell’ondata di caldo torrido che sta attraversando la Francia, la Torre Eiffel chiuderà anticipatamente. Lo riportano i media transalpini. Il monumento chiuderà al pubblico alle 16 anziché alle 00.45. Anche il Museo del Louvre ha annunciato che “eccezionalmente chiuderà prima, alle 16 anziché alle 18, da mercoledì 24 giugno a sabato 27 giugno 2026”.

🇫🇷 Chers visiteurs,



En raison de la canicule et pour vous garantir des conditions de visite agréables aux heures les plus chaudes de la journée, le musée du Louvre fermera exceptionnellement ses portes de manière anticipée à 16h au lieu de 18h du mercredi 24 juin au samedi 27… pic.twitter.com/nYB8Z1Ng93 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) June 23, 2026

“Negli ultimi giorni il Louvre ha dovuto affrontare temperature e sole particolarmente intensi. Il suo edificio storico, sebbene naturalmente resistente in alcune parti della sua architettura, rimane fragile e non è sufficientemente adattato ai cambiamenti climatici”, ha spiegato in una nota il museo, aggiungendo che “è a fine giornata che l’accumulo di calore diventa più forte, accentuato dalla densità di visitatori”.