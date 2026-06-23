Ucraina, Putin: "Occidente parla di prepararsi alla guerra con la Russia"

(LaPresse) I paesi occidentali parlano apertamente di prepararsi a una guerra con la Russia e stanno aumentando i loro bilanci militari. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i laureati degli istituti di istruzione militare superiore. La Russia “si rende conto che, mentre in precedenza i paesi della Nato si limitavano a sostenere il regime di Kiev“, ora parlano apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia e di “aumentare i propri budget per le offensive militari”, ha spiegato.