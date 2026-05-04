Inter Campione d’Italia, la festa Scudetto in campo e a piazza Duomo: le foto della serata

E’ stata una nottata di festa per i tifosi dell’Inter a Milano, che hanno celebrato fino a ora tarda la vittoria del 21° Scudetto. Come si vede in diversi video sui social, anche parte della squadra si è recata nella centralissima Piazza Duomo per proseguire la festa con i tifosi. Tra i più scatenati Marcus Thuram, Federico Dimarco e Pio Esposito, che insieme ai veterani Lautaro Martinez e Nicolò Barella si sono affacciati da una terrazza all’ombra della Madonnina armati di megafono per cantare insieme ai fan ancora presenti. Ai festeggiamenti in Piazza Duomo ha preso parte anche il vice presidente Javier Zanetti. Ecco alcune delle foto più belle della serata.