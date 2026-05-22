Milan, ecco la nuova maglia per la stagione 2026/2027

Il Milan ha presentato la maglia home per la stagione 2026/2027. Il nuovo kit “ripropone le strisce rossonere larghe – audaci e inconfondibili – che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri”, si legge sul sito del club.

“Non si tratta di semplici strisce, ma del marchio distintivo di AC Milan. Un’identità che viene rafforzata da ogni dettaglio. La scritta ‘From Milan to the World’ rende omaggio a milioni di tifosi in tutto il mondo, capaci di far sentire il club a casa propria in ogni continente. Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica: un simbolo senza tempo, tramandato di generazione in generazione. Insieme, questi elementi trasformano la maglia in una lettera d’amore dedicata a chiunque si identifichi nei suoi colori”.

Quando debutta la nuova maglia del Milan

La nuova maglia rossonera farà il suo debutto in campo il 24 maggio, in occasione dell’ultima giornata di Serie A, allo stadio San Siro contro il Cagliari. Da oggi, venerdì 22 maggio, è disponibile negli store ufficiali del Milan e online sul sito del club e di Puma, sponsor tecnico ufficiale della squadra.