Roma-Fiorentina oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

La 35ª giornata di Serie A si chiude oggi, lunedì 4 maggio 2026, con due posticipi: Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter – qui le foto più belle dei festeggiamenti – le gare di oggi potrebbero dare un’importante sterzata alla lotta per un posto in Champions League e alla salvezza. La Roma infatti vuole approfittare dei passi falsi di Napoli, Como, Milan e Juventus per accorciare nelle prime posizioni della classifica, mentre la Cremonese è in ballo per l’ultimo posto ancora valido per la retrocessione.
I risultati della 35ª
- Inter – Parma: 2-0
- Juventus – Hellas Verona: 1-1
- Sassuolo – AC Milan: 2-0
- Como – Napoli: 0-0
- Bologna – Cagliari: 0-0
- Udinese – Torino: 2-0
- Atalanta – Genoa: 0-0
- Pisa – Lecce: 1-2
La classifica aggiornata
- INTER 82
- NAPOLI 70
- MILAN 67
- JUVENTUS 65
- COMO 62
- ROMA 61 *
- ATALANTA 55
- BOLOGNA 49
- SASSUOLO 49
- LAZIO 48 *
- UDINESE 47
- PARMA 42
- TORINO 41
- GENOA 40
- FIORENTINA 37 *
- CAGLIARI 37
- LECCE 32
- CREMONESE 28 *
- HELLAS VERONA 20
- PISA 18
* Cremonese, Lazio, Roma e Fiorentina una partita in meno.
Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla
Ecco le probabili formazioni:
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
L’orario di Cremonese-Lazio è alle 18, la partita sarà trasmessa in tv e streaming sulla piattaforma di Dazn.
Gasperini: “Ancora in corsa Champions, poi parleremo di futuro”
“Ci sono due binari ora, la stagione che è viva, domani giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, una squadra che si è tolta da una situazione difficile e che è di sicuro valore. Abbiamo l’assoluta concentrazione su questa gara, a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dobbiamo vedere anche i risultati delle altre. Dobbiamo mantenere tutta l’attenzione su questa stagione. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, cerchiamo di andare avanti in queste quattro partite, compreso il derby di mezzo”. Lo dice il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia del match di domani sera contro la Fiorentina. “Giustamente si comincerà a parlare del futuro, ma credo che non è questo il momento. Siamo ancora dentro alla stagione, cercherò di essere il più chiaro possibile, anche per i tifosi per capire cosa si cercherà di fare”, ha aggiunto Gasperini. “La presenza dei Friedkin a Roma è un segnale, magari la proprietà inizia a muoversi non solo per il finale di campionato ma anche in prospettiva futura. Ci è stato un po’ di sviluppo in questa settimana, la proprietà dovrà avere tutto il tempo e la chiarezza necessaria per fare tutte le cose e quando lo fa ha tutti i mezzi per farlo al meglio”, ha specificato. “Con Massara poco feeling tecnico? Io ora penso alla Fiorentina, per il resto se ne parlerà al momento giusto e nei modi giusti. Sarà soprattutto la società a parlarne. Mi auguro che ci sia un incontro con la società. Quando sarà il momento di parlare del futuro. Sembra che adesso siamo vicini a questo”, ha concluso Gasperini.
Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla
Ecco le probabili formazioni:
Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini
Fiorentina (4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. Allenatore: Vanoli
La partita Roma-Fiorentina sarà trasmessa in tv e in streaming in diretta sulla piattaforma di Dazn e sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su SkyGo e NowTv.