Roma-Fiorentina oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

La 35ª giornata di Serie A si chiude oggi, lunedì 4 maggio 2026, con due posticipi: Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter – qui le foto più belle dei festeggiamenti – le gare di oggi potrebbero dare un’importante sterzata alla lotta per un posto in Champions League e alla salvezza. La Roma infatti vuole approfittare dei passi falsi di Napoli, Como, Milan e Juventus per accorciare nelle prime posizioni della classifica, mentre la Cremonese è in ballo per l’ultimo posto ancora valido per la retrocessione.

Dalle ombre nasce una nuova forza.

Ciò che era si dissolve, lasciando spazio a ciò che deve rinascere.

Il Biscione cambia pelle, rinasce più forte e scrive un nuovo capitolo della sua storia.

Un simbolo eterno, che si rinnova per tornare a dominare sul palcoscenico più… pic.twitter.com/J3U9d9AMS1 — Lega Serie A (@SerieA) May 3, 2026

I risultati della 35ª

Inter – Parma : 2-0

: 2-0 Juventus – Hellas Verona : 1-1

: 1-1 Sassuolo – AC Milan : 2-0

: 2-0 Como – Napoli : 0-0

: 0-0 Bologna – Cagliari : 0-0

: 0-0 Udinese – Torino : 2-0

: 2-0 Atalanta – Genoa : 0-0

: 0-0 Pisa – Lecce: 1-2

La classifica aggiornata

INTER 82

NAPOLI 70

MILAN 67

JUVENTUS 65

COMO 62

ROMA 61 *

ATALANTA 55

BOLOGNA 49

SASSUOLO 49

LAZIO 48 *

UDINESE 47

PARMA 42

TORINO 41

GENOA 40

FIORENTINA 37 *

CAGLIARI 37

LECCE 32

CREMONESE 28 *

HELLAS VERONA 20

PISA 18

* Cremonese, Lazio, Roma e Fiorentina una partita in meno.

Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

L’orario di Cremonese-Lazio è alle 18, la partita sarà trasmessa in tv e streaming sulla piattaforma di Dazn.

Gasperini: “Ancora in corsa Champions, poi parleremo di futuro”

“Ci sono due binari ora, la stagione che è viva, domani giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, una squadra che si è tolta da una situazione difficile e che è di sicuro valore. Abbiamo l’assoluta concentrazione su questa gara, a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dobbiamo vedere anche i risultati delle altre. Dobbiamo mantenere tutta l’attenzione su questa stagione. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, cerchiamo di andare avanti in queste quattro partite, compreso il derby di mezzo”. Lo dice il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia del match di domani sera contro la Fiorentina. “Giustamente si comincerà a parlare del futuro, ma credo che non è questo il momento. Siamo ancora dentro alla stagione, cercherò di essere il più chiaro possibile, anche per i tifosi per capire cosa si cercherà di fare”, ha aggiunto Gasperini. “La presenza dei Friedkin a Roma è un segnale, magari la proprietà inizia a muoversi non solo per il finale di campionato ma anche in prospettiva futura. Ci è stato un po’ di sviluppo in questa settimana, la proprietà dovrà avere tutto il tempo e la chiarezza necessaria per fare tutte le cose e quando lo fa ha tutti i mezzi per farlo al meglio”, ha specificato. “Con Massara poco feeling tecnico? Io ora penso alla Fiorentina, per il resto se ne parlerà al momento giusto e nei modi giusti. Sarà soprattutto la società a parlarne. Mi auguro che ci sia un incontro con la società. Quando sarà il momento di parlare del futuro. Sembra che adesso siamo vicini a questo”, ha concluso Gasperini.

📄 La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di #RomaFiorentina



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Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

Fiorentina (4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. Allenatore: Vanoli

La partita Roma-Fiorentina sarà trasmessa in tv e in streaming in diretta sulla piattaforma di Dazn e sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su SkyGo e NowTv.