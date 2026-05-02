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sabato 2 maggio 2026

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Como-Napoli 0-0, un punto che serve poco a entrambe

Como-Napoli 0-0, un punto che serve poco a entrambe
Un momento del match (Foto LaPresse/Antonio Saia)
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I partenopei vedono allontanarsi la possibilità di tenere vivo il campionato

Finisce 0-0 Como-Napoli, uno dei match più attesi della 35esima giornata. Un punto che non serve molto al Napoli, che già domani potrebbe vedersi scucire lo scudetto dalle maglie da parte dell’Inter, che ora ha nove punti di vantaggio sui partenopei ma con una partita in meno. E un punto che non serve neanche al Como, che sta lottando per restare agganciato al treno Champions che però adesso dista due punti, con la Juventus che deve ancora giocare.

Con il Napoli ora a quota 70 punti, all’Inter -attualmente a 79 – basterà pareggiare la gara di domani contro il Parma a San Siro per laurearsi campione d’Italia, a tre giornate dalla fine, e vincere il 21esimo scudetto della sua storia a prescindere dal risultato di domani pomeriggio del Milan contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

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