Davide Lucchelli scomparso a Budapest: dal 1° maggio non si hanno notizie del giovane

Un giovane musicista italiano, Davide Lucchelli di 24 anni, è scomparso il 1° maggio a Budapest. L’ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città a Mester utca 30-32. A darne notizia in un post su Facebook è la band di cui fa parte, Oggetto sconosciuto. A corredo è stata pubblicata una foto di Lucchelli mentre suona la batteria in uno dei concerti del gruppo, solo poche ore prima della scomparsa. Secondo la testata ungherese Blikk, il 24enne avrebbe dovuto salire sul palco del parco cittadino per un concerto nell’ambito del festival Independent Voice, una delle tappe del tour all’estero di Oggetto sconosciuto, ma intorno alle 20.30 si sono perse le sue tracce.

Sempre secondo Blikk, il padre volerà presto in Ungheria per seguire le operazioni di ricerca del figlio. Il giovane italiano non è attualmente nella lista delle persone scomparse della polizia ungherese, che ha affermato di non aver ancora ricevuto una notifica dall’Interpol. Le autorità ungheresi hanno anche precisato che non è stata presentata alcuna denuncia ufficiale di scomparsa presso nessuna delle stazioni di polizia del distretto di Budapest. Una testimone ha però raccontato alla testata ungherese che quando gli amici di Lucchelli si sono presentati alla polizia per sporgere denuncia, gli agenti li hanno mandati in tre diverse stazioni di polizia distrettuali, dicendo che il fatto non era di loro competenza. I membri della band hanno anche chiesto negli ospedali, ma non risulta alcun cittadino italiano non identificato ricoverato.