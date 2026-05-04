Commerzbank respinge il Piano di UniCredit, smantella la banca

L’Istituto tedesco non è contrario ai colloqui ma la linea non offre nessun tipo di premio e la comunicazione pubblica viene ritenuta una mossa ostile.

Commerzbank respinge il Piano di UniCredit perché sostanzialmente “smantella la banca“.

Il vicedirettore generale di Commerzbank, Michael Kotzbauer, ha respinto la linea di Unicredit per la possibile acquisizione della banca tedesca. I messaggi precedenti del resto non erano stati più accomodanti.

Kotzbauer ha dichiarato alla Frankfurter Allgemeine Zeitung che Commerzbank non è fondamentalmente contraria ai colloqui. Tuttavia, ciò che Unicredit ha presentato dopo mesi è “un Piano che smantella la banca così come funziona oggi per i suoi clienti e non offre alcun premio ai nostri azionisti”. Anzi, gli azionisti dovrebbero scambiare le loro azioni “addirittura con uno sconto” con quelle di Unicredit.

Il consiglio di amministrazione della Commerzbank, di conseguenza, è tenuto ad agire nell’interesse degli azionisti. Kotzbauer ha criticato la comunicazione pubblica di Unicredit definendola una “mossa ostile” con affermazioni fuorvianti che la Commerzbank ha respinto. Gli interessi dei clienti non sarebbero stati sufficientemente presi in considerazione: “I clienti sono però la base dell’esistenza di una banca”, ha affermato Kotzbauer.

Per quanto riguarda l’attività operativa, Kotzbauer ritiene che Commerzbank sia stabile nel segmento dei clienti aziendali. “Il nostro portafoglio crediti è resiliente”, ha affermato in riferimento al difficile contesto economico. L’8 maggio Commerzbank intende presentare i dati trimestrali e un aggiornamento della strategia. “Con obiettivi chiari fino al 2030“, ha dichiarato Kotzbauer.