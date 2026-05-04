Home > Cronaca > Forlì, schianto in auto: morte due ragazze e una è grave

Gravissimo incidente stradale domenica sera in viale dell’Appennino a Forlì: due ragazze sono morte e un’altra è ricoverata in gravi condizioni nello schianto di un’auto. Le tre giovani, tutte intorno ai vent’anni, viaggiavano a bordo di una vettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha sbandato, compiendo un testacoda, ed è finita violentemente contro un albero.

Nell’impatto due delle ragazze a bordo sono morte. La terza è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Ora è prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.